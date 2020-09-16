"Московский патруль": неизвестный расправился с кассиром банка на севере Москвы

Столичные следователи выясняют, кто мог расправиться с кассиром банка. Тело женщины было обнаружено накануне в квартире на Алтуфьевском шоссе.

По предварительным данным, погибшая проживала вместе с детьми и матерью, которых в момент совершения преступления не было дома. Соседи ничего подозрительного в последнее время не замечали и не смогли указать на вероятную убийцу.

Всю ночь на месте преступления работала следственно-оперативная группа. Чтобы взять след преступника вызывали кинолога с собакой. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.