"Московский патруль": Эльмана Пашаева лишат статуса адвоката

Александра Добровинского – привлечь к дисциплинарной ответственности, его коллегу Эльмана Пашаева – лишить статуса адвоката. Сотрудники Министерства юстиции отправили необходимые документы в адвокатские палаты Москвы и Северной Осетии.

Известных юристов собираются наказать за некорректные высказывания во время судебного процесса над актером Михаилом Ефремовым. Рассмотрение дела превратилось в шоу. И оно, похоже, не заканчивается. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.