"Московский патруль": задержаны подозреваемые в фиктивной регистрации мигрантов

В столице полицейские задержали вероятных участников преступной группировки, которые фиктивно регистрировали мигрантов. Подозреваемые через подконтрольные фирмы организовали въезд иностранцев в Россию и потом обеспечивали им якобы легальное пребывание в стране.

Задержаны трое сообщников. Во время обыска у них изъяты мобильные телефоны, банковские карты и документы, которые помогут в расследовании дела. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.