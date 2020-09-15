"Московский патруль": мужчина на электросамокате сбил подростка в Москве

Сотрудники столичной полиции разбираются в обстоятельствах ДТП с участием 13-летнего школьника. Ребенок выходил из подъезда дома и в этот момент его сбил мужчина на электросамокате.

Сейчас пострадавший в больнице. В каком состоянии мальчик? И какие новые методы стали использовать инспекторы ГИБДД для профилактики происшествий с участием детей? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.