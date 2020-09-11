"Московский патруль": в столице задержали недобросовестных риелторов

В Москве полицейские задержали риелторов, которых подозревают в мошенничестве. Как выяснили оперативники, сотрудники фирмы обещали своим клиентам подыскать квартиру для аренды. Брали с них деньги за свои услуги, но жилье так и не находили.

В ходе обыска в офисе вероятных аферистов полицейские изъяли компьютеры, телефоны и документы, которые помогут в расследовании. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

