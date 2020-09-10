"Московский патруль": мужчина предстанет перед судом за убийство супруги

В столице задержан мужчина, который расправился со своей супругой. Преступление произошло утром возле торгового центра на Каширском шоссе. Подозреваемый подкараулил жену на улице и напал на нее с ножом.

В настоящее время мужчина 1984 года рождения задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом – в программе "Московский патруль".

