"Московский патруль": суд приговорил боксера Кушиташвили к 3 годам условно

Чемпион России Георгий Кушиташвили выслушал приговор по делу о нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков. Суд приговорил его к трем годам условно.

В феврале этого года спортсмена поймали в одном из домов на Фрунзенской набережной столицы. Он забирал так называемую закладку с кокаином, а при задержании оказал сопротивление. Подробнее – в программе "Московский патруль".

