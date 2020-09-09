"Московский патруль": следующее заседание Ушанева пройдет 21 сентября

Дело Артема Ушанева, на счету которого серия вооруженных нападений на территории столицы и Подмосковья, дошло до финала. Его обвиняют в пяти разбойных нападениях на инкассаторов и минимум в двух убийствах.

По уголовным делам допрошено порядка 200 человек, проведено несколько десятков сложных экспертиз, среди которых дактилоскопические, сложные физико-химические по гильзам, изъятые в ходе осмотра мест происшествия.

Следующее заседание назначено на 21 сентября. Что помогало ему так долго оставаться на свободе? И что решил Химкинский суд? Об этом – в программе "Московский патруль".

