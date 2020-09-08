"Московский патруль": жители Химок пожаловались на организацию движения возле школы

В программу "Московский патруль" обратились жители подмосковных Химок, которые водят своих детей в 30-ю школу. Они пожаловались на организацию движения возле учебного заведения.

По словам местных жителей, водители паркуются на дороге под знаком "Остановка и стоянка запрещены". К чему это приводит? И можно ли решить проблему? Об этом – в программе "Московский патруль".

