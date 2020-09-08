"Московский патруль": детские дома и органы опеки ждет масштабная проверка

Детские дома и органы опеки проверят сотрудники надзорного ведомства. Проверки пройдут в рамках нового соглашения о сотрудничестве между генеральной прокуратурой России и аппаратом уполномоченного по правам ребенка.

Особое внимание уделят не образцово показательным интернатам, а тем, что находятся в малых населенных пунктах вдали от областных центров.

Также в рамках соглашения будут организованы конференции и приемы граждан, на которых люди смогут рассказать о фактах ущемления прав детей. Подробнее – в программе "Московский патруль".

