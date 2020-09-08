"Московский патруль": Пашаева вызвали на очную ставку по делу о мошенничестве

Сразу после оглашения приговора адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев отправился в отдел полиции по району Арбат. Там у него продолжилась очная ставка с бывшим клиентом, который обвинил юриста в мошенничестве.

По словам заявителя Анзора Псунокова, Пашаев брал деньги, обещал эффективную защиту, но обязанности не исполнял должным образом. Сам Эльман Пашаев связывает ситуацию с делом актера Ефремова. Подробнее – в программе "Московский патруль".

