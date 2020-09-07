"Московский патруль": почти 10 кг наркотиков изъяли у водителя в Подмосковье

Почти 10 килограммов наркотиков изъяли у автомобилиста подмосковные полицейские. Машину остановили на трассе в Орехово-Зуевском районе после того, как оперативникам поступила информация о перевозке крупной партии запрещенных веществ.

Сотрудники полиции тщательно досмотрели автомобиль. Тайник обнаружили под обшивкой кузова. Подробнее – в программе "Московский патруль".

