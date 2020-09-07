"Московский патруль": задержан злоумышленник, который обманывал пенсионеров в Подмосковье

В Московской области задержали злоумышленников, которые обманывали пенсионеров. Как выяснили полицейские, один из сообщников выдавал себя за главного врача клиники и по телефону ставил пожилым людям серьезные диагнозы.

Предварительный ущерб превысил 1,5 миллиона рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий двое подозреваемых задержаны в Московской области. Подробнее – в программе "Московский патруль".

