"Московский патруль": подозреваемых в краже мотоциклов задержали в Подмосковье

Подмосковная полиция задержала лиц, подозреваемых в похищениях квадроциклов и мотоциклов.

По версии следствия, они проникали на частные территории, укладывали транспортное средство на грузовик и уезжали. Затем злоумышленники отправляли мотоциклы и квадроциклы за границу.

Об этом – в программе "Московский патруль"