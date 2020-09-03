"Московский патруль": Михаил Ефремов признал вину

Еще перед началом заседания в Пресненском суде Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, сделал заявление, что признает вину.

Он также попросил вынести справедливый приговор и закончил выступление стихами. Приговор Михаилу Ефремову огласят 8 сентября. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.