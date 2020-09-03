"Московский патруль": Завершено предварительное расследование дела о криминальном химике

Завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении криминального химика, который, по версии следствия: оборудовал лабораторию, готовил, а затем продавал сильнодействующий наркотик.

Мужчина самостоятельно синтезировал отраву в подпольных условиях. Он арендовал земельный участок, неподалеку от деревни Николаевка, Московской области. Установил систему освещения, обогрева и камеры наружного наблюдения.

Сейчас криминальный химик, под стражей, ожидает решения суда. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.