"Московский патруль": в Басманном суде рассмотрели продление ареста Фургалу

В Басманном суде Москвы решали вопрос о продлении срока содержания под стражей бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Накануне Следственный Комитет предъявил ему обвинение по дополнительному эпизоду преступной деятельности. Речь об организации в 2004 году убийства предпринимателя – Евгения Зори. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

