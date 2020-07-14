14 июля 2020, 21:30Происшествия
"Московский патруль": экс-министр Абызов причастен еще к двум преступлениям
Следственный комитет России установил причастность бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова еще к двум преступлениям.
По версии следствия, вместе с сообщниками он легализовал деньги, полученные преступным путем. Кроме того, Абызов совершил коммерческий подкуп. Как полагают в ведомстве, он, желая продать пакет акций энергетической компании "СИБЭКО", передал 78 миллионов рублей бывшим топ-менеджерам фирмы. Подробнее – на телеканале Москва 24.
Программа: Московский патруль