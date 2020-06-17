"Московский патруль": задержание грабителя

В подмосковном Подольске полицейские задержали вооруженного грабителя, который совершил нападение на отделение банка. Злоумышленник угрожал сотруднице финансового учреждения пистолетом и требовал открыть кассу.

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