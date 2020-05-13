13 мая 2020, 21:45Происшествия
"Московский патруль": убийство сотрудника СК РФ
Московский городской суд вынес решение по резонансному уголовному делу об убийстве сотрудника Центрального аппарата Следственного Комитета России Владислава Капустина.
На скамье подсудимых оказался житель Санкт-Петербурга Сергей Григорьев.
Осенью прошлого года он приехал в столицу, чтобы подать жалобу. Возле проходной СКР в Техническом переулке неожиданно набросился с ножом на полковника юстиции.
Ранение оказалось смертельным. Григорьева задержали сразу же после совершения преступления. Оказалось, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
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