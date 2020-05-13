Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая 2020, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": убийство сотрудника СК РФ

"Московский патруль": убийство сотрудника СК РФ

В российских банях запретят пить чай и окунаться в бассейны

Где россияне смогут отдохнуть в этом году

На территории технополиса "Москва" стали производить 900 тыс масок в сутки

Уличные художники изобразили медсестру в образе ангела на стене дома в Одинцове

Как себя чувствует пациентка, победившая COVID-19 в 100 лет

У каждого класса в школах будет свое расписание звонков на уроки

"Рейд": дежурство с ППС в районе Хамовники

Минобрнауки считает целесообразным провести ЕГЭ дистанционно

Как лечатся заболевшие коронавирусом политики

Московский городской суд вынес решение по резонансному уголовному делу об убийстве сотрудника Центрального аппарата Следственного Комитета России Владислава Капустина.

На скамье подсудимых оказался житель Санкт-Петербурга Сергей Григорьев.

Осенью прошлого года он приехал в столицу, чтобы подать жалобу. Возле проходной СКР в Техническом переулке неожиданно набросился с ножом на полковника юстиции.

Ранение оказалось смертельным. Григорьева задержали сразу же после совершения преступления. Оказалось, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
видео Дмитрий Смирнов суды происшествия
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика