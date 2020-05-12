"Московский патруль": арестован организатор хосписа в Красногорске

В Красногорский городской суд для ареста доставили организатора хосписа, в котором произошёл серьёзный пожар.

Дмитрия Новикова обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. В результате ЧП в Красногорске погибли 9 человек, еще двое скончались позднее в больнице.

Это пожилые люди, которые проживали в так называемом частном пансионате. По документам, это обычный загородный дом, и он не был оборудован системой противопожарной защиты. А сотрудники центра не знали, как действовать в случае возгорания.

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