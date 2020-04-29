"Московский патруль": полиция проводит профилактические мероприятия в столице

В период самоизоляции особое внимание правоохранители уделяют работе предпринимателей, которые, рискуя собственным и здоровьем близких, не спешат покидать прилавки. Профилактические мероприятия сейчас проходят по всей столице.

Несмотря на предписания городских властей, некоторые организации продолжают работать. Так, например, одна из столичных пекарен вопреки запрету открыта для посетителей.

В период пандемии мужчина за прилавком встречает незваных гостей без каких-либо средств защиты. Представляется пекарем и сразу признается: работает без патента, мол, попросту не успел оформить документы. Мужчина заметно нервничает и звонит кому-то по телефону. Нелепо пытается оправдаться, что в заведении есть ограничительная разметка – один метр от прилавка. Но стражи порядка непреклонны: работать можно только на вынос.

За подобные нарушения полицейские выписывают протоколы. Подробнее о том, какие еще нарушения выявили полицейские в ходе рейда – в программе "Московский патруль" на телеканале Москва 24.