"Московский патруль": Ливень затопил автомобильный торговый центр

В распоряжении программы "Московский патруль" оказались кадры, снятые на камеру мобильного телефона в автомобильном торговом центре "Москва" в минувшие выходные. На видео - настоящий потоп. Клиентов оповестили, что в связи с непогодой необходимо спуститься на нулевой этаж, однако и там воды оказалось по колено. Автомобили, выставленные на продажу, буквально плавали в грязной воде, стоковая канализация, по всей видимости, вышла из строя. Удивительно, но администрация АТЦ так и не выключила электричество в павильонах.