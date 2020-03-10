"Московский патруль": зарплату осужденных на производстве в колониях увеличат

Заработная плата осужденных, занятых на производстве в колониях, будет увеличена. Такое заявление сделал директор Федеральной службы исполнения наказаний России Александр Калашников во время заседания коллегии ведомства.

В первую очередь это необходимо для того, чтобы ущерб потерпевшим возмещался быстрее, чем сейчас. Речь зашла и о строительстве современных следственных изоляторов, которые планируют возводить на окраинах, вынося за пределы центров городов.

Подводя итоги работы ведомства, глава ФСИН отметил, что в прошлом году было зафиксировано более 1100 преступлений, совершенных заключенными. Подробнее – в программе "Московский патруль" на телеканале Москва 24.