"Московский патруль": Золотов наградил лучших командиров спецназа

В Москве директор Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктор Золотов открыл учебно-методический сбор ведомства. Генерал армии отметил, что все задачи, поставленные перед спецназом, выполняются без срывов и в полном объеме, а одним из приоритетов является дальнейшее техническое оснащение.

Так, до конца 2020 года на вооружение отрядов СОБР и ОМОН поступит почти 850 единиц служебного транспорта, а также около трех тысяч экземпляров нового оружия. В конце встречи лучшим командирам подразделений специального назначения генерал вручил наградное оружие, ведомственные медали, грамоты и ценные подарки. Об этом – в программе "Московский патруль".

