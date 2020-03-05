"Московский патруль": задержаны подозреваемые в разбойном нападении на частный дом

Сотрудники МВД России совместно с оперативниками ФСБ задержали в Подмосковье вероятных участников разбойного нападения. По данным следствия, злоумышленники действовали по наводке.

В ночное время они проникли в частный дом, расположенный в подмосковной Балашихе. Угрожая предметами, похожими на пистолеты, подозреваемые избили постояльцев, арендовавших жилье, после чего связали их строительными хомутами.

Нападавшие похитили девять миллионов рублей и скрылись на двух автомобилях, принадлежащих потерпевшим. Общий ущерб превысил 14 миллионов рублей. Подробнее – в программе "Московский патруль"

