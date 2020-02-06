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06 февраля 2020, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": присяжные признали Муратова виновным в убийстве полицейского

"Московский патруль": присяжные признали Муратова виновным в убийстве полицейского

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Коллегия присяжных признала Нурлана Муратова виновным в убийстве 23-летнего сотрудника столичной полиции на "Курской".

Сам подсудимый на заседании продолжил утверждать, что все вышло случайно. Видимо, рассчитывал на оправдательный вердикт коллегии присяжных заседателей, однако те решили иначе.

За убийство сотрудника полиции прокуратура предлагает назначить подсудимому 18 лет лишения свободы. Родственникам погибшего предлагается выплатить компенсацию в 2 миллиона рублей. Приговор в отношении Муратова Московский городской суд огласит 11 февраля.

Трагедия произошла в ночь на 3 сентября 2018 года. По версии следствия, сотрудник полиции остановил мужчину для проверки документов. Они проследовали в служебное помещение на станции "Курская" Кольцевой линии, где Муратов выхватил у представителя правоохранительных органов пистолет и застрелил его. Полицейский погиб на месте, позднее подозреваемый в совершении преступления был задержан.

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