"Московский патруль": в Москве задержаны банкиры Аслана Усояна – СМИ

В Москве задержаны банкиры, которые, как сообщают СМИ, работали на группировку криминального авторитета Аслана Усояна.

В полицию обратился один из партнеров подозреваемых. Он заявил, что злоумышленники обманом завладели его деньгами. Об этом – в программе "Московский патруль".

