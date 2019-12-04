"Московский патруль": багаж в 30 млн рублей забрали у пассажира рейса Гонконг – Москва

В аэропорту Шереметьево сотрудники таможни задержали пассажира рейса Гонконг – Москва.

Мужчина после полета отправился в зеленый коридор, тем самым подтвердив, что не имеет при себе ничего, требующего заполнения декларации. Однако чемодан вызвал у таможенников подозрение.

Внутри, среди вещей, обнаружили свертки различных размеров с ювелирными украшениями. Владелец багажа от драгоценностей хотел откреститься. Он заявил, что видит их впервые.

Эксперты оценили стоимость содержимого чемодана в 30 миллионов рублей. А сумма таможенных платежей составила почти 11 миллионов. По статье "Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов" мужчине грозит уголовное преследование.