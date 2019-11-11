"Московский патруль": экс-гендиректор кондитерской фабрики предстанет перед судом

Бывший генеральный директор одной из московских кондитерских фабрик Илья Аверьянов предстанет перед судом. О завершении резонансного уголовного дела сообщили в Следственном комитете.

Бизнесмена обвиняют в убийстве охранника предприятия. В декабре 2017 года Аверьянов отказался впускать на территорию завода его новых владельцев и судебных приставов. Взял охотничий карабин и открыл огонь. В результате погиб охранник. Дело Аверьянова с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Об этом – в программе "Московский патруль".

