15 октября 2019, 21:30Происшествия
"Московский патруль": липовые брокеры заработали около 100 миллионов рублей
В Москве сотрудники МВД провели спецоперацию по задержанию сотрудников некоей компании, которые представлялись экспертами электронного рынка валют и предлагали всем желающих сыграть на разнице денежных курсов.
При этом фирма лицензии не имела и прикрывалась названием известного форекс-диллера. Хорошо одетые, франтоватые клерки даже не смогли ответить, кто их руководитель. При этом установлено, что работу свою фирма ведет аж с 2016-го года. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.