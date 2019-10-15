"Московский патруль": липовые брокеры заработали около 100 миллионов рублей

В Москве сотрудники МВД провели спецоперацию по задержанию сотрудников некоей компании, которые представлялись экспертами электронного рынка валют и предлагали всем желающих сыграть на разнице денежных курсов.

При этом фирма лицензии не имела и прикрывалась названием известного форекс-диллера. Хорошо одетые, франтоватые клерки даже не смогли ответить, кто их руководитель. При этом установлено, что работу свою фирма ведет аж с 2016-го года. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.