"Московский патруль": липовые брокеры заработали около 100 миллионов рублей

Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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15 октября 2019, 21:30

Происшествия

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В Москве сотрудники МВД провели спецоперацию по задержанию сотрудников некоей компании, которые представлялись экспертами электронного рынка валют и предлагали всем желающих сыграть на разнице денежных курсов.

При этом фирма лицензии не имела и прикрывалась названием известного форекс-диллера. Хорошо одетые, франтоватые клерки даже не смогли ответить, кто их руководитель. При этом установлено, что работу свою фирма ведет аж с 2016-го года. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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