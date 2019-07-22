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22 июля 2019, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": на улице Маршала Захарова продолжается противостояние между соседями

"Московский патруль": на улице Маршала Захарова продолжается противостояние между соседями

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В доме на улице Маршала Захарова продолжается противостояние между соседями. Жильцы одной из квартир громко играют на музыкальных инструментах и ставят бесконечные повторы записи собственного голоса. Жертвы шумотеррористов уже написали заявления в полицию. Однако оттуда их проблемы переадресовали в управу, а из управы вернули обратно в полицию.

Так, кто же должен восстановить порядок? Об этом – в программе "Московский патруль".
Программа: Московский патруль
видео происшествия Кирилл Попов Мария Темникова

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