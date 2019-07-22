"Московский патруль": на улице Маршала Захарова продолжается противостояние между соседями

В доме на улице Маршала Захарова продолжается противостояние между соседями. Жильцы одной из квартир громко играют на музыкальных инструментах и ставят бесконечные повторы записи собственного голоса. Жертвы шумотеррористов уже написали заявления в полицию. Однако оттуда их проблемы переадресовали в управу, а из управы вернули обратно в полицию.

Так, кто же должен восстановить порядок? Об этом – в программе "Московский патруль".