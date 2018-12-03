"Московский патруль": новые подробности вспыли в деле Мамаева

Возможно драка, из-за которой футболист Павел Мамаев и его закадычный друг Александр Кокорин угодили за решетку, случилась из-за женщины. Алана Мамаева обвинила мужа в измене. По ее словам, именно любовница – некая модель из Вильнюса – спровоцировала один из двух злополучных конфликтов утром 8 октября. Разлучница якобы тоже была в компании друзей-футболистов. Обо всем этом Алана Мамаева рассказала в соцсетях. И пока пользователи интернета активно обсуждают, чем закончится семейный скандал, сам Мамаев вместе с другом Кокориным морально настраиваются провести Новый год за решеткой. За избиение водителя Виталия Соловчука и чиновника Минпромторга Дениса Пака, друзей арестовали, и на этой неделе будет решаться вопрос о продлении им меры пресечения.