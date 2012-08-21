"Московский патруль": в "Домодедово" задержан наркокурьер

Наркокурьера из Таджикистана задержали в аэропорту "Домодедово". Мужчина пытался перевезти больше килограмма героина. Расфасованный по пакетикам порошок он спрятал в национальные лепешки, и таким образом собирался обойти таможенный контроль. Для отвода глаз подозреваемый прихватил и лепешки без начинки. Наркотики размещались только в четырех хлебобулочных изделиях. Однако, обмануть таможенников не удалось.

По словам таможенников, остановить курьера им помогли бдительные пассажиры того же рейса, на котором наркотики прибыли в Россию. В куртке у задержанного нашли еще несколько доз героина. Как объяснил мужчина - для личного употребления. Ему уже предъявлено обвинение в контрабанде, хранении и перевозке наркотических веществ. За это курьеру может грозить наказание от пятнадцати лет лишения свободы до пожизненного заключения.