"Московский патруль": задержаны подозреваемые в нападении на ювелирный магазин

Двоих подозреваемых в разбойном нападении на ювелирный салон задержали полицейские в подмосковном Можайске. Молодые люди, по данным сыщиков, похитили украшений на два миллиона рублей.

Нападение на ювелирку зафиксировали камеры видеонаблюдения. Видно, как в помещение врываются двое. Лица скрыты под масками. Один из грабителей ловко перепрыгивает через витрину, другой нападает на сотрудника салона. Кроме ювелирных украшений нападавшие так же похитили деньги из кассы.

Сейчас оба подозреваемых арестованы. Следователи выясняют, могут ли они быть причастны к другим подобным преступлениям. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.