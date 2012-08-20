"Экономика": Как заработать на домах-призраках?

Госинспекция по недвижимости выявила более двухсот заброшенных строений и площадок в Москве. Среди них в основном здания бывших учреждений и предприятий. Они годами стоят в заброшенном состоянии, вместо того, чтобы приносить прибыль в бюджет. 98% пустующих объектов закреплены за частными владельцами. Здания, о которых забыл город, в общем списке занимают лишь 2%, но даже с такой малой долей Москва несет нешуточные убытки.

По подсчетам властей, если эти объекты пустить в оборот, город может получить 1 миллиард рублей. Ранее чиновники заявляли, что брошенные здания будут переделывать под офисы и гостиницы.

Что еще может появиться на месте этих строений – в программе "Экономика".