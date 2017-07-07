"Московский патруль": задержана банда фальшивомонетчиков

В столице задержаны участники межрегиональной ОПГ, которых подозревают в изготовлении фальшивых денег. В квартиру к предполагаемому лидеру банды полицейские пришли вместе с бойцами СОБРа Росгвардии. То, что подделки печатали качественно – убедились эксперты. Липовые банкноты номиналом пять тысяч, одна тысяча и пятьсот рублей – принимали даже различные платежные устройства. Подробнее – в сюжете телеканала "Москва 24".