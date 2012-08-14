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Новости

14 августа 2012, 16:08

"Познавательные фильмы": Экскурсия по ВГИКу

"Познавательные фильмы": Экскурсия по ВГИКу

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Первая в мире государственная киношкола открылась в Москве в 1919 году. На вступительные экзамены пришло около 800 человек, из них приняли на курс всего 40. Сейчас, почти 100 лет спустя, конкурс во ВГИК вырос в 10 раз. Как всегда, лидирует по числу претендентов на место актерский факультет. Но критерии отбора по-прежнему очень высоки. При этом в современном российском кино ценится не столько красота, сколько индивидуальность.
Программа: Познавательный фильм
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