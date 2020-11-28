"Топ-5": скверы Москвы

Как баснописец Иван Крылов соперничал с Михаилом Булгаковым в популярности и любви читателей? И почему рядом с Патриками есть Трехпрудный переулок, а пруд всего один? Чем опечалены Кирилл и Мефодий в Ильинском сквере? Чьи ошибки могли бы расстроить основателей славянской грамоты? В каком сквере стоит единственный памятник "понаехавшим" в Москву на заработки? И где все-таки находится "мужик в пиджаке", которого долго искали "Джентльмены удачи"? А также на месте какого сквера в центре столицы раньше было чумное кладбище? Об этом и не только в программе "Топ-5" о самых интересных скверах Москвы.