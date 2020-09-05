"Топ 5": самые необычные мосты в Москве

Правда ли, что на Крымском мосту можно найти чистое золото? Какие технологии заставили Парящий мост "парить" над Москвой?

Что происходит в летающей тарелке на Живописном мосту? И сколько в столице Андреевских мостов? Об этом – в программе "Топ 5".