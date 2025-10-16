"Доктор 24": врач рассказала, как стать донором

Что делать, чтобы стать донором? Есть ли риск заразиться чем-то при сдаче крови? Насколько часто от донорства возникает зависимость? Кому нужно сдавать кровь, чтобы оставаться здоровыми?

Почему стремление достичь идеального здоровья может его разрушить? Что такое ортосомния и как она на самом деле влияет на качество сна? Как вести ЗОЖ, который действительно будет полезен?

Какие продукты нужно есть, чтобы хватало йода? Насколько опасен его недостаток? Какие симптомы сигнализируют о дефиците йода в организме?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответили главный врач Центра крови имени О. К. Гаврилова Мария Аппалуп, врач-психиатр Степан Фимкин и врач-гастроэнтеролог Александра Ноев.