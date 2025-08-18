"Доктор 24": врачи рассказали о причинах воспаления лимфатических узлов

Почему воспаляются лимфоузлы? О каких проблемах со здоровьем они могут предупреждать? Когда это признак развития рака, а когда на это можно не обращать внимания?

Что такое орторексия? Почему стремление вести здоровый образ жизни становится угрожающе опасным? По каким признакам можно заметить, что у вас развивается такой вид расстройства пищевого поведения?

Нужно ли покупать масло гхи? Как оно делается и из чего? Чем оно отличается от обычного топленого масла? В какие блюда его можно добавлять, а куда не стоит?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответили врач-терапевт Святослав Крупенин, медицинский психолог Наталья Мыслицкая и диетолог Нурия Дианова.

