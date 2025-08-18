Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 августа, 13:00

Общество

"Доктор 24": врачи рассказали о причинах воспаления лимфатических узлов

"Доктор 24": врачи рассказали о причинах воспаления лимфатических узлов

Ночная температура опустится до 8 градусов в Москве на этой неделе

"Атмосфера": 16 градусов ожидается в Москве вечером 18 августа

20 августа станет самым теплым днем в Москве на текущей неделе

Ночная температура в Москве опустится до 8 градусов

Москвичей пригласили на экскурсии по обновленным школам

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 740 мм ртутного столба 18 августа

"Утро": облачная погода и слабый дождь прогнозируются в Москве 18 августа

"Утро": скорость ветра достигнет 3 м/с в Москве 18 августа

Отдельная тропа для лесотерапии появилась в музее-заповеднике "Горки Ленинские"

Почему воспаляются лимфоузлы? О каких проблемах со здоровьем они могут предупреждать? Когда это признак развития рака, а когда на это можно не обращать внимания?

Что такое орторексия? Почему стремление вести здоровый образ жизни становится угрожающе опасным? По каким признакам можно заметить, что у вас развивается такой вид расстройства пищевого поведения?

Нужно ли покупать масло гхи? Как оно делается и из чего? Чем оно отличается от обычного топленого масла? В какие блюда его можно добавлять, а куда не стоит?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответили врач-терапевт Святослав Крупенин, медицинский психолог Наталья Мыслицкая и диетолог Нурия Дианова.

Читайте также
Программа: Доктор 24
обществовидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика