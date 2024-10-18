"Доктор 24": нутрициолог рассказала, как гомоцистеин влияет на состояние мозга

Почему каждому жителю большого города нужно обязательно проверить свой уровень гомоцистеина в крови? Какой уровень гомоцистеина может привести к сердечному приступу и инсульту? Как он влияет на состояние вашего мозга? И по каким симптомам распознать у себя повышенный уровень и как его понизить?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила врач общей практики и клинический нутрициолог Дарья Антонова.