"Доктор 24": как выглядит "Тупик вредных привычек" на форуме-фестивале "Москва 2030"

В рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином Дворе создали выставку "Тупик вредных привычек". Благодаря инсталляциям и фотографиям на втором этаже форума посетители смогут узнать все о вредных привычках и о том, как не стать их заложником.

Как врач-нарколог Анастасия Комарова прокомментировала экспонаты Тупика вредных привычек? Подробнее – в программе "Доктор 24".