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04 сентября, 14:00

Общество

"Доктор 24": как выглядит "Тупик вредных привычек" на форуме-фестивале "Москва 2030"

"Доктор 24": как выглядит "Тупик вредных привычек" на форуме-фестивале "Москва 2030"

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В рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином Дворе создали выставку "Тупик вредных привычек". Благодаря инсталляциям и фотографиям на втором этаже форума посетители смогут узнать все о вредных привычках и о том, как не стать их заложником.

Как врач-нарколог Анастасия Комарова прокомментировала экспонаты Тупика вредных привычек? Подробнее – в программе "Доктор 24".

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
Программа: Доктор 24
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