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Общество

"Доктор 24": сахарный диабет 2-го типа

"Доктор 24": сахарный диабет 2-го типа

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По данным ВОЗ, жители больших городов по всему миру чаще всего страдают от десяти заболеваний. Для Москвы особенно актуальны пять из них. Например, сахарный диабет 2-го типа.

Почему он все чаще развивается у молодых людей? Какие продукты могут спровоцировать эту болезнь? Насколько эффективны сахарозаменители против сахарного диабета? И кому стоит сдать специальные анализы на это заболевание на данный момент? Об этом – в программе "Доктор 24".

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