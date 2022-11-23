"Доктор 24": сахарный диабет 2-го типа

По данным ВОЗ, жители больших городов по всему миру чаще всего страдают от десяти заболеваний. Для Москвы особенно актуальны пять из них. Например, сахарный диабет 2-го типа.

Почему он все чаще развивается у молодых людей? Какие продукты могут спровоцировать эту болезнь? Насколько эффективны сахарозаменители против сахарного диабета? И кому стоит сдать специальные анализы на это заболевание на данный момент? Об этом – в программе "Доктор 24".