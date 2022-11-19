"Доктор 24": причины головной боли

По статистике, у людей в мегаполисах головная боль возникает в 3 раза чаще, чем у жителей других населенных пунктов. При головной боли многие принимают обезболивающие препараты.

Но оказывается, многие делают это неправильно. Именно лекарство может провоцировать головную боль и даже усиливать ее.

Почему так происходит? Какими лекарствами нельзя лечить головную боль? Что за продукты могут ее провоцировать? И какие причины головной боли обитают в наших домах? Об этом – в программе "Доктор 24".