"Доктор 24": сезон инжира

Сезон инжира – что важно о нем знать? Чем полезен сладкий фрукт? А кому он может навредить?

Этот фрукт не только хорошо получается на фотографиях завтрака, но еще замедляет процессы поседения волос, старения кожи, а также снижает риск сахарного диабета второго типа. Сколько нужно съесть инжира, чтобы получить все эти полезные свойства? Об этом – в программе "Доктор 24".