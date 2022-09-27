"Доктор 24": жевательная резинка

Почему люди обычно жуют жвачку? Чтобы избавиться от остатков пищи и защититься от кариеса. Но всем жителям больших городов можно и нужно жевать жвачку по другим причинам.

Скрытая польза – жевательная резинка не только освежает дыхание, но и помогает справиться с осенней хандрой. Кроме того, ученые выяснили, что с ее помощью можно построить головокружительную карьеру. Об этом – в программе "Доктор 24".