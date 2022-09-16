"Доктор 24": ранняя деменция

Может ли быть жизнь без памяти? Ранняя деменция – почему врачи говорят, что она стала возникать все чаще? И какие продукты нужно добавить в рацион, чтобы защититься от этой болезни?

У многих молодых людей память гораздо хуже, чем была у их родителей в том же возрасте. Хотел что-то вроде сказать – и забыл что. Зашел в магазине что-то купить – а что именно? И как зовут человека, с которым познакомился 2 минуты назад? А ведь ухудшение памяти – это один из симптомов старческой деменции, которая стала развиваться уже после 40 лет. Какие продукты снизят риск деменции в будущем?

Об этом – в программе "Доктор 24".