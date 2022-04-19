"Доктор 24": прыщи на спине

В каких случаях виноваты мочалка или рюкзак? А когда имеет смысл обратиться к врачу? Почему в одних случаях нужно обратиться к терапевту, а в других – к гастроэнтерологу? И как избавиться от прыщей на спине?

Об этом – в программе "Доктор 24".